Il Pocho Lavezzi è stato un grande campione argentino, che ha illuminato le serate azzurre di Champions e della Serie A; lui, da argentino vero, ha preso inspirazione da Diego, un dio per gli argentini ed i napoletani.

E, per ricordarlo ed omaggiarlo, Il Pocho Lavezzi ha postato sui social un murales in Argentina che rappresenta Diego, il più umano tra gli dei, che gioca un pallone con un colpo di tacco, e una frase come didascalia: “Non importa che cosa Diego ha fatto nella sua vita, ma importa che cosa Diego ha fatto nella mia“. Questa la foto commovente: