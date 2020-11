MondoNapoli Live torna in diretta anche stasera; dopo lo speciale di ieri con la drammatica notizia di Maradona, i nostri esperti torneranno in diretta stasera.

Infatti, dalle ore 20:15, saremo in diretta su Facebook e su YouTube per parlarvi della partita di stasera, in cui la squadra di Gattuso dovrà affrontare il Rijeka, partita fondamentale per il proseguo del cammino in Europa League.

Ovviamente, non sarà un prepartita come tutti gli altri e non sarà un match come tutti gli altri: l’intera città partenopea e l’intero mondo del calcio sono a lutto per la scomparsa di chi ha reso questo sport popolare e ha fatto innamorare i tifosi con le sue gesta, come solo i veri eroi sanno fare.

Anche nella nostra diretta, continueremo ad omaggiare Diego con i ricordi, le dediche e ricorderemo tutte le iniziative di Napoli per ricordare questo suo figlio adottivo che non ci ha lasciati, ha solo deciso di vivere e vedere Napoli dall’alto.