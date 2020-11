Gattuso a Sky: “Vi spiego cosa rappresenta Maradona per Napoli! Il mio rapporto con la città…”

Gennaro Gattuso, mister del Napoli, al termine del match di Europa League Napoli-Rijeka, vinto dagli azzurri per 2 a 0, è intervenuto ai microfoni di Sky.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Maradona? Ho tanti bei ricordi, ho avuto modo di cenare tante volte con lui. Non morirà mai. Ha sbagliato molte volte nella vita privata, ma sarà eterno. Arrivando allo stadio, dal pullman, si avvertiva un’aria diversa. È una grande perdita, ma resterà sempre con noi. Farà compagnia in cielo anche a mia sorella. Noi abbiamo il dovere di lavorare, dobbiamo continuare. In città se ne parlerà ancora per tanto tempo, ma da tanti anni se n’è sempre parlato. Speriamo di potergli dedicare qualcosa di importante. Già ieri si respirava un’aria diversa. Qui Diego è l’orgoglio di questa città. Non era solo un calciatore, ci metteva sempre la faccia vincendo a Milano, Torino. Penso che lui, a Napoli, sia più importante di San Gennaro”.

“Ghoulam? Ha fatto molto bene. Le partite sono tutte difficili, devi dare le letture giuste. Oggi, secondo me, molto meglio dell’andata. Avremmo dovuto aprire di più, abbiamo sbagliato tanto. Sono state dette tante cose non vere. Però ho messo le cose in chiaro con i giocatori, abbiamo avuto un confronto costruttivo. Poi se qualcuno pensa che noi siamo il Barcellona è un pensiero loro, ma noi dobbiamo dare sempre la sensazione di continuare a crederci”.

“Il mio rapporto con Napoli? È una città particolare, mi sembra di vivere in Brasile. C’è sempre odore di mangiare, sempre gioia. Sono da tanti anni che vivo al Nord, ma sono rimasto terrone dentro”.