Continua i toccanti momenti dei tifosi del Napoli fuori dallo stadio San Paolo per commemorare uno dei più grandi simboli della nostra città, Diego Armando Maradona. Nel frattempo, il bus della squadra è in arrivo all’impianto di Fuorigrotta dove gli azzurri affronteranno il Rijeka, nello scontro valido per la fase a gironi dell’Europa League. Di seguito la foto del pullman in arrivo: