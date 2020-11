È polemica su Maradona! L’Avv. e cognato, Matias Morla: “L’ambulanza ha tardato l’arrivo di mezz’ora!! Chiedo delle investigazioni”

Il cognato e avvocato di Diego Armando Maradona, Matias Morla, manda un messaggio forte a chi di dovere, con un post sul suo profilo Twitter. Secondo Morla, nelle 12 ore in cui Diego è stato male, non c’è stato un controllo adeguato sulle sue condizioni di salute. L’ambulanza, inoltre, ha tardato l’arrivo di mezz’ora. L’avvocato scrive duramente: “Questo fatto non può passare inosservato, chiedo che vengano fatte delle investigazioni”.

Conclude: “Come mi disse Diego: “Tu sei il mio soldato. Metti in pratica senza pietà”. Era un buon figlio, il miglior calciatore della storia e una persona onesta. Riposa in pace, fratello”.