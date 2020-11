Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il rinnovo di Gattuso è solo una questione di tempo. Sono ben 14 i contratti da firmare, considerando anche lo staff del mister, ma il tecnico calabrese rimarrà sicuramente a Napoli. Il club azzurro pagherà gli stipendi arretrati di settembre il primo dicembre, come le altre società e come la federazione permette per il Covid”.