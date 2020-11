Rai – Futuro Hysaj e Maksimovic, un club di A smentisce: le ultime

“Su Hysaj alcuni club esteri, il Milan ha smentito l’interesse per l’albanese. L’Inter e Ramadami, invece, hanno parlato di Maksimovic, ma al momento i nerazzurri sono freddi. Hysaj vuole 2,5 milioni all’anno, il Napoli è fermo ai 2, cifre simili per Maksimovic. Il club azzurro ha messo come scadenza Natale, poi in caso di mancanza di accordo per i due difensori, si inizierà a pensare ai sostituti per giugno”. Queste le parole di Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.