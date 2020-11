Tutte le notizie in tempo reale riguardanti la morte di Diego Armando Maradona:

22.30 – Domani alle ore 20.45 la città di Napoli si unirà nel ricordo di Diego Armando Maradona. Prima della partita contro il Rijeka le persone da casa metteranno luci e candele sulle finestre e, dopo il fischio d’inizio e il minuto di silenzio, partirà un applauso mai sentito prima nella storia della città. Napoli vuole far sapere al mondo che Diego non sarà mai dimenticato, che Diego è il figlio di Napoli.

22.25 – Zlatan Ibrahimovic su Instagram: “Maradona non è morto, è immortale. Dio ha dato al mondo il miglior calciatore di tutti i tempi. Vivrà per sempre”.

22.00 – Andrea Petagna su Instagram: “La prima volta che si indossa questa maglia, il pensiero non può che andare a te e a quello che hai rappresentato. Sei stato passione, ispirazione e talento unico. Buon viaggio Dio del calcio riposa in pace”.

21.50 – Arkadiusz Milik su Instagram: “Grazie di tutto Diego, riposa in pace”.

21.45 – David Ospina su Instagram: “Riposa in pace”.

21.40 – Eljif Elmas su Instagram: “Riposa in pace. Il più grande di tutti i tempi”.

21.30 – Fabio Cannavaro su Instagram: “Buon viaggio Diego …..RIP”.

21.28 – Fabian Ruiz sui social: “Appena ricevuta la notizia più triste, è un giorno terribile per tutto il mondo del calcio ma specialmente per Napoli e i nostri tifosi. Sarai sempre l’eroe di questa città!”.

21.26 – Llorente su Instagram: “Riposa in pace leggenda”.

21.25 – Fabio Quagliarella su Instagram: “Addio IDOLO. Grazie di tutto! R.I.P.”.

21.00 – Il ricordo di Beppe Bruscolotti a Canale21: “La cosa più bella per me era il rapporto di amicizia che avevo con Diego. La notizia della morte mi ha tolto molto. Ogni volta che è venuto in italia l’ho ringraziato per il gesto di avermi dato la fascia, la sua essenza era dimostrata da questo suo modo di essere e di fare. Questo momento per me è difficile”

20.55 – Arriva anche il messaggio del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca:“Unico, irripetibile genialità, il più grande di tutti, il più amato di tutti. Un grande uomo di calcio, un grande uomo di sport che prima del mondo intero, ha fatto innamorare Napoli perchè di slancio e senza ipocrisia ha saputo scoprirne e interpretarne l’anima. Ha contribuito a riaccenderne l’orgoglio, unendo generazioni che lo hanno saputo amare, capire e anche perdonare”.

20.50 – Il messaggio di Ghoulam per Maradona su Instagram: ““Sono cresciuto guardando i tuoi video, con la mia famiglia che mi raccontava delle tue magie. Per me non sei stato un semplice giocatore, sei stato un esempio da seguire per come in campo sapevi farti amare dai tuoi compagni e dal pubblico! Fiero di giocare e vivere nella città che più di tutte al mondo ti ha amato… Non dimenticherò mai quando a Madrid ti ho conosciuto di persona. Ovunque tu sia ti immagino con un pallone a far divertire tutti… Sei stato il più grande di sempre”.

20.42 – Il Rijeka si allena al San Paolo in vista della sfida di domani contro il Napoli. 20.37 – Il post su Instagram di Dires Mertens: “Quando 7 anni fa mi hanno proposto di firmare per il Napoli , il mio pensiero é subito andato alle magie che ti ho visto fare in maglia azzurra… se negli ultimi anni il mio nome é stato messo vicino al tuo mi scuso, perche non potrò mai essere alla tua altezza, quello che hai fatto per la « nostra » citta’ resterà per sempre nella storia. Da domani indossare la maglia azzurra sara’ una responsabilità maggiore. Ciao idolo é stato un orgoglio conoscerti”. 20.02 – Il tweet di Dybala: “Grazie di tutto Diego, riposa in pace”



19.57 – Franco Baresi: “Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre”



19.53 – Il San Paolo rende onore a Maradona accendendo le luci dello stadio, con i tifosi del Napoli fuori dall’impianto ad applaudire, molti tifosi hanno deposto fiori all’esterno dello stadio. Fuori dalla curva B gli ultras espongono lo striscione: “IL RE IMMORTALE, IL TUO VESSILLO NON SMETTERA MAI DI SVENTOLARE”



19.50 – Gianluca Di Marzio racconta a Sky Sport 24 alcuni aneddoti su Maradona. Il primo riguarda il viaggio in Argentina del padre Gianni nel 1978, in cui conobbe il Pibe de Oro. E infine, quella maglia ricevuta in dono, sudata ma incredibilmente profumata.



19.38 – Frase semplice e diretta di Francesco Totti su Instagram: “Hai scritto la storia del calcio… Ciao Diego”



19.36 – Del Piero ricorda Maradona con una sua citazione: “Se fossi con un vestito bianco a un matrimonio e arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci“



19.33 – La Juventus ha ricordato Maradona postando il video del meraviglioso gol su punizione segnato da Diego nel 1985 proprio contro i bianconeri. Nessuna parola: soltanto quel video che lascia, appunto, senza parole



19.30 – L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino: “Io sono napoletano e come tutti i napoletani sono molto emozionato, piango, perché è stato molto per Napoli e per il Napoli: è stato un fuoriclasse, un genio, e ai geni non si può chiedere anche di essere uomini comuni”



19.26 – A Napoli i tifosi azzurri si sono recati davanti al grande murales di Maradona per pregare per il loro campione scomparso



19.16 – Il messaggio di Leo Messi: “È un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia Maradona, ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo dentro di me tutti i bei momenti vissuti insieme, colgo l’occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici”



19.03 – Lorenzo Insigne, capitano del Napoli cresciuto con il mito di Maradona, si limita a un cuore spezzato, accanto a un altro cuore azzurro. Poi, un’immagine nera in segno di lutto



19.01 – Il Boca Juniors, squadra di cui Maradona era grande tifoso, ha annunciato che stasera non scenderà in campo contro l’Internacional in Copa Libertadores: “Grazie per sempre, eterno Diego”



19.00 – Sky: “Il Napoli sta rientrando in hotel”



18.58 – Nel suo lungo ricordo dedicato a Maradona, l’Inter prosegue: “Il mondo del calcio lo ha sempre amato in maniera incondizionata, in una venerazione pari solo alla sua straordinaria eccezionalità. Il più grande, chi sarà mai? Nessuno avrà mai la risposta, e poco importa. Di sicuro Maradona era diverso, per molti divino, per tutti un avversario tanto temibile quanto affascinante da affrontare”



18.54 – L’Inter ha dedicato un lungo messaggio a Maradona: “Ricordare, rievocare, riguardare, ammirare. Ora non resta che questo. Aggrapparsi ai video, alle foto, alle videocassette di quegli anni e andare a rivedere quelle sfide, andare a osservare, per la centesima, forse millesima volta, quello che quel piede divino sapeva tradurre sul campo“



18.53 – Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino: “Questo è un giorno tristissimo per il calcio, ci ha lasciato un mito e una leggenda dello sport, ha fatto sognare ed emozionare tutto il pianeta. Nel prossimo turno di Serie A lo ricorderemo con un’iniziativa speciale“



18.48 – Il messaggio di Batistuta: “Ti saremo eternamente grati, anche se adesso stiamo piangendo per te. Siamo vicini alla tua famiglia. Che tu possa riposare in pace, caro Diego”



18.44 – Il tweet di Cristiano Ronaldo: “Oggi dico addio a un amico, il mondo saluta un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato“



18:40 – De Magistris su Twitter: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona“



18.36 – Nuovo tweet del Napoli sulla scomparsa del suo campione: “Tutti si aspettano le nostre parole, ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole“



18.32 – Gary Lineker, leggenda del calcio inglese, avversario di Maradona ai Mondiali 1986: “Di gran lunga il più grande giocatore della mia generazione e, verosimilmente, il più grande di tutti i tempi. Spero che dopo una vita benedetta ma travagliata, egli trovi finalmente conforto nelle mani di Dio“



18.23 – Luigi De Magistris: “È morto il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo e ha riscattato Napoli con la sua genialità. Diego ci ha donato gioia e felicità. Napoli ti ama“.

18.20 – Le partite del prossimo turno di Serie A inizieranno con un minuto di silenzio



18.18 – Bruno Conti, rivale di Maradona sia con la Roma sia in Nazionale, saluta la leggenda argentina su Twitter: “Ciao Grande Diego. RIP”. Dopo suo tweet, è arrivato anche quello della Roma: “Eterna leggenda del calcio mondiale. Ciao Diego”.



18.09 – Lutto al braccio e minuto di silenzio sui campi Uefa



18.04 – Secondo quanto riporta TeleSur, il Governo argentino ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale dopo la morte di Maradona



18.03 – Il messaggio di Pelé, spesso accostato a Maradona come il calciatore più forte della storia: “Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C’è ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a palla insieme nel cielo”



18.02 – Arrigo Sacchi sulla scomparsa di Maradona: “Stento a crederci, sapevo che era stato dimesso. Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, che amava il calcio. Uno straordinario protagonista, il più grande in assoluto”



18.00 – Il messaggio su Twitter del Napoli, squadra per sempre legata al nome di Maradona, al di là dei risultati sportivi: “Per sempre, ciao Diego”. Sul sua pagina ufficiale Twitter, il Napoli ha colorato di nero lo sfondo del suo logo in segno di lutto



17.54 – Il ricordo del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: “La morte di Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto. Ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera“



17.52 – L’Equipe, giornale francese, apre con la foto di Maradona con la Coppa del Mondo in mano e la scritta: “Maradona, la morte di un dio”



17.43 – In seguito all’attacco respiratorio, sei ambulanze si sono precipitate nella casa di Maradona per soccorrerlo. L’intervento dei medici, purtroppo, sembra non sia bastato a salvare Diego. Al momento del decesso, insieme a Maradona era presente la figlia Giannina.



17.40 – La federazione argentina conferma la morte di Maradona su Twitter: “Sarai per sempre nei nostri cuori”.



17.20 – Secondo quanto riporta il Clarin, quotidiano argentino, Maradona sarebbe morto a causa di un attacco cardio-respiratorio nella sua casa di Tigre, in Argentina. Aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre.