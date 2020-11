“Gattuso ha provato già domenica dopo la partita con il Milan a dare una scossa modello terremoto, considerando lo sfogo televisivo relativo a certi atteggiamenti in campo dei suoi, definiti “professorini”, e soprattutto la chiosa nello spogliatoio (titolo: o si cambia, o vado via); i giocatori hanno ribadito il proprio impegno anche attraverso l’ opera dialettica di una mini delegazione di tre rappresentanti, dopo aver mostrato il broncio al cospetto della ramanzina mediatica; e tutti hanno messo sul tavolo in maniera franca e onesta le proprie responsabilità. Patti chiari e stagione molto lunga”.

Così Il Corriere dello Sport ha commentato la schiarita tra Gattuso e la squadra dopo la burrascosa debacle in casa contro il Milan.