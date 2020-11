ADL: “Stiamo preparando un omaggio a Maradona. Sullo stadio…”

Il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rete 4, durante la trasmissione “Stasera Italia speciale” soffermandosi sul ricordo di Diego Armando Maradona: “Abbiamo avuto tanti problemi noi a Napoli, il colera, il terremoto. Quando è arrivato il signor Maradona il popolo napoletano aveva bisogno in una resurrezione e si credere in qualche cosa. Non dimentichiamo che il Napoli nel 1800 era una perla in Europa ma poi è caduta sempre più in basso.

Dopo il fallimento della società il Napoli si è risollevato ed ha avuto tanti campioni, riuscendo a giocare in Europa con continuità ma Maradona è Maradona.

Sono 10 mesi che stiamo preparando una serie televisiva sugli anni dei due scudetti ed è stato un peccato non poter incontrare Diego a causa del lockdown.

Ripercorrendo tutti gli aneddoti si apre un mondo molto sconosciuto a tanti”.

Sul nuovo nome dello stadio – “Sono anni che diciamo di cambiare cose sul San Paolo ma ci sono sempre stati tanti problemi. De Magistris arriva per ultimo. Grazie a De Luca e alle Universiadi abbiamo dato lustro al nostro stadio”.

Sul restauro dello stadio di Soccavo – “Credo che ci sono tante identità culturali a Napoli ma nessuno vuole prendersi le responsabilità. Se ci sarà coesione non mi tirerò indietro ma dobbiamo essere tutti uniti per lottare e avere una realtà straordinaria. Napoli solo ora è tornata al centro”.