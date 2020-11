Tuttosport – Il Napoli perde ma Gattuso si prende le colpe e attacca i “professorini”

Non una bella gara del Napoli contro il Milan ma come riportato da Tuttosport, Gattuso si è assunto le responsabilità della gara sottotono: “Suda, corre, rincorre, tira pure tanto, però il Napoli si smarrisce (come spesso accade) nella fase realizzativa.

Sfortuna? Un pochino, soprattutto relativamente ai 4 calciatori tolti al Napoli perchè tornati malconci (e con il Covid) dalle Nazionali, poi nella decisione di Valeri che al 20′ della ripresa ha espulso Bakayoko per doppia ammonizione (ma sulla prima arrivata al 16′ del primo tempo permangono dubbi fortissimi), privando il Napoli di quel lo che fino a quel momento era stato il migliore in campo.

Rimpianti? Tantissimi, perchè se contro la prima in classifica sommi il 59% di possesso palla e metti

insieme quasi il doppio dei passaggi riusciti (527 a 289), allora bisogna lavorare sulla lucidità negli ultimi metri. «Abbiamo fatto una buona partita – ha

ammesso il Gattuso a fine gara – anche perché abbiamo fatto tutto noi: ci siamo fatti male, oltre ad aver creato un bel po’ di occasioni». Poi, come suo

solito, si attribuisce le responsabilità per proteggere la squadra: «Il responsabile sono io. Quando c’ è da giocare una gara importante, succede sempre qualcosa e questo è un mio problema, forse non riesco a far interpretare le partite in un certo modo. Non è un caso che creiamo tanto e poi sbagliamo: ognuno si deve assumere le proprie responsabilità». Poi Ringhio non fa mancare la stoccatina ai suoi calciatori: «Dobbiamo giocare più seriamente, bisogna stare sul pezzo e bisogna starci con la testa. Non si perde per sfortuna, ci manca di arrivare alle partite con un occhio differente. Forse pensiamo che si vince solo con la tecnica, giocando bene. Questa squadra la guido io e le scelte le faccio io, ma tante cose non mi piacciono. Vedo atteggiamenti che non mi convincono, mi rimangono dentro e mi fanno stare male». La poca “cazzimma” del Napoli,

come no, ma non pos sono passare sotto silenzio certe decisioni dell’ arbitro.

«La gomitata su Koulibaly? Mi è sembrata una gomitata da Mike Tyson – ironizza Gattuso – ma tanto c’ è il Var che ha giudicato per un fallo che non c’ era. Ripeto, non sempre abbiamo il coltello fra i denti, a volte facciamo troppo i professori: il vero problema del Napoli è questo. Bisogna dirsi le cose in faccia e non sempre sostenere che tutto va bene. Il Milan aveva preparato questa gara per non far giocare palla a Koulibaly e farlo fare a Manolas. Bisogna ragionare da squadra, invece ci perdiamo in discorsi da bischeri e non mi piace. Non dobbiamo pensare all’ io, bisogna pensare a noi. Io vedo il calcio in maniera completamente diversa da come giocavo, mi piace far giocare bene le mie squadre. Però non le voglio mai vedere senza il coltello tra i denti”.