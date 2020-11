Sportitalia, offerta monstre per Fabian Ruiz in estate: il retroscena

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato di un retroscena di mercato riguardante Fabian Ruiz alla trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8:

“L’Atletico Madrid aveva offerto al Napoli cinquanta milioni di euro. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno rifiutato. Non hanno voluto cedere un calciatore che per Gennaro Gattuso è molto importante e nel quale crede. Non escludo che nel corso della prossima estate la società spagnola possa riprovarci e a quel punto il Napoli potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di cederlo”.