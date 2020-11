CorrSport – Petagna rilancia: “I nostri obiettivi non cambiano”

Andrea Petagna è stato intervistato subito dopo la fine del match contro il Milan, per commentare la gara del San Paolo contro i rossoneri. L’attaccante ex Spal si è dimostrato sincero e ha dimostrato di voler guardare subito avanti.

Ecco le sue parole, riportate dall’edizione de il Corriere dello Sport: “«I responsabili siamo noi, dobbiamo metterci qualcosa in più. Ma questa sconfitta non deve cambiare i nostri obiettivi, perchè avremmo meritato di più, come contro il Sassuolo. Siamo ancora all’inizio del campionato e giovedì ci attende una gara difficile”.

Poi l’attaccante ha avuto anche modo di passare delle prossime sfide e a guardare sempre in grande per il futuro:

«Siamo una squadra forte, che è stata battuta da un grande Milan anche negli

episodi. Nei momenti chiave non siamo stati aiutati dalla sorte, ma siamo

onesti e sapremo come riprenderci. Le nostre aspirazioni non devono essere

condizionate da questa serata storta, nella quale ci è mancato l’ultimo

passaggio. Ora concentriamoci sul Rijeka: bisogna vincere per qualificarci in

Europa League. E poi ci sarà la sfida con la Roma. I risultati arriveranno“