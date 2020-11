CorrSport – Bonera si gode la vittoria: “Questo Milan ci crede, tre punti importanti”

Il collaboratore tecnico del Milan, che ha dovuto sostituire Pioli e il suo vice(entrambi contagiati dal Covid-19), si è dimostrato soddisfatto ai microfoni dopo la vittoria contro il Napoli al San Paolo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’ex calciatore del Villarreal ha commentato così la vittoria e il capitolo “scudetto”: “E’ una vittoria importante che rafforza la nostra convinzione, stiamo lavorando nella direzione giusta. Però mi sembra prematuro parlare di qualcosa che si aggiudica solamente a maggio. Ho sentito Pioli ed era felice, ha salutato tutti i ragazzi nello spogliatoio”.

Continua parlando della lotta tricolore, aggiungendo che: “Per lo scudetto

dico che ci sono ancora troppe partite avanti. Ci sono squadre che hanno

investito e sono state costruite con l’idea di vincere il campionato, noi non siamo stati costruiti per vincere subito, ma possiamo crescere piano piano, gara dopo gara, questo è il nostro vantaggio. Guardiamo al futuro con grande ambizione, abbiamo

l’obbligo di migliorarci ma non abbiamo l’obbligo di vincere, non ce lo ha chiesto nessuno, nemmeno la proprietà“

Bonera ha poi parlato anche delle condizioni di Ibrahimovic: “Su Zlatan non abbiamo

grosse indicazioni, non conosciamo l’entità del danno, sembra essere un problema muscolare. Ma vediamo gli

esami nei prossimi giorni”