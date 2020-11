CdS – Napoli in ginocchio da Ibra

Il Napoli cade contro il Milan al San Paolo sotto il segno di Zlatan Ibrahimovic. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna scrive: “C’è il calcio e poi c’è Ibra, che in un’altra notte tutta sua resta lì sospeso a

prendere in giro il tempo che per gli altri sfugge via e per lui resta immutabile: due gol, e sono dieci, nella magìa di una partita che sa del suo talento spaziale,

d’un carisma seducente, d’una autorevolezza che inonda il Milan, lo tiene in testa, e lascia il Napoli tra i suoi pensieri sparsi. C’è un alieno in mezzo a noi,

atterra nel san Paolo, e, prima di uscire per infortunio (problemi ai flessori), s’inventa capolavori e poi, leader senza eguali, governa, orienta, dispensa il

suo football con una solennità che strapazza il Napoli, avvolto nell’inquietudine per la sua seconda sconfi tta consecutiva casalinga.

UN MOSTRO. Il Milan è Ibra ma anche tante altre varie cose assieme, «teleguidate» dalla poltrona di casa da Pioli, ispiratore d’una squadra che sa

ciò che vuole e pure come prenderselo, attraverso un’idea avvolgente e una personalità dominante: 3-1, con il fiocchettino di Hauge al 50′ e dopo aver

vagamente sofferto per l’irruzione di Mertens, in un’ora e mezza in cui gli esteti se la sono spassata. Perché quando sul San Paolo si presenta Sua Maestà, il calcio assume forme surreali: in quello spicchio di partita, già piena e densa d’emozioni, solo un fuoriclasse può imprimere uno strappo a modo suo «divino», e il volo con cui Ibrahimovic, in

anticipo su Koulibaly va a svirgolare il traversone da trenta metri di Theo Hernandez è uno slancio di romanticismo, è una genialata. Il Napoli si ritrova con i suoi fantasmi, quelli che già in avvio l’hanno stordito (9′ Rebic il tap in; 10′ Meret sveglissimo su Chalanoglu; 11′ Kjaer appisolato per la correzione a metri tre): ma è tutta «colpa» del Milan, che va a pressare altissimo e rimane poi sempre nelle linee, senza mai allungarle.

PER UN PALO. E proprio quando s’avverte uno spiccato senso di solidarietà, pure il Milan è costretto a barcollare nelle percussioni che Bakayoko imprime, trascinandosi il Napoli fin dove può. Ma i fenomeni sono parecchi, in questa serata in cui c’è divertimento per quel calcio ampio, frontale, verticale e persino spudorato, e Donnarumma, che rientra nella categoria, con una

manona infi nita (27′) disillude Mertens, proprio prima che Rebic (sulla linea) s’inventi un salvataggio mozzafiato sul destro di Bakayoko e la traversa, invece, abbia «demolito» l’esultanza d’un Di Lorenzo che da centimetri zero può solo disperarsi.

UOMINI, STORIE. Il Napoli sembra risorto (62% di possesso), nonostante non trovi Fabian e Insigne e

soffra a destra con Di Lorenzo; però ha sensazioni positive in Politano e può riprendersi il campo che il Milan concede ma evitando Una partita dicile da decifrare per l’internazionale (occhio, le voci per gennaio già girano…) Paolo Valeri, borderline come gli episodi che gli sono capitati: il primo giallo a Bakayoko? Per chi ha giocato a pallone non è neanche giallo, per chi la guarda solo in tv sì. E la gomitata di Ibra? Al solito, in campo da giallo (che però neanche arriva), poi la vedi e la rivedi e sembra che sì, siamo sull’arancione e quasi rosso (perché è brutta brutta da vedere). Ok i due guardalinee, l’inseparabile Giallatini e Colarossi (per una terna tutta di Roma2), chiude con 24 falli schiati, un cartellino rosso e 7 gialli.

GIALLO SÌ, PERÒ… Partiamo dal doppio giallo per Bakayoko: il secondo è indiscutibile

(interviene in ritardo su Theo Hernandez), il primo divide l’opinione pubblica. L’ex proprio del Milan interviene in scivolata, prende nettamente il pallone, ma poi con il piede nisce la corsa sulla caviglia di Saelemaekers, che si piega e fa venire i brividi. E allora, ecco che il giallo «per l’imprudenza» ci può stare, a fronte di chi (soprattutto chi ha giocato e capisce di calcio) dice che non era neanche ammonizione. DA ROSSO? La gomitata di Ibra a Koulibaly vista live sembra di gioco, al replay t’accorgi che ha dei tratti di volontarietà. Però, lo svedese carica perché deve prendere slancio per il salto; macché, muove solo il sinistro perché sente l’avversario dietro. La verità? Valeri sbaglia

perché ci stava almeno il giallo (derubricato da un’arancione acceso). Il VAR poteva intervenire solo per il rosso.