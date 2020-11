Boga, l’agente: “E’ stato vicino al Napoli! Lui e De Zerbi in azzurro? In futuro…”

Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie Boga, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo: “Futuro legato a De Zerbi? Troppo presto. Queste discussioni spettano al club. Magari un domani, il mister resterà al Sassuolo e Jeremie andrà via, oppure viceversa. Nel futuro non possiamo mai dire cosa accadrà, ma il futuro del mister può essere un fattore importante per Jeremie. Se De Zerbi resterà a lungo o andrà via a breve, non lo sappiamo, ma solo quando accadrà potremo considerare il da farsi”.

Sul Napoli: “Se i partenopei torneranno alla carica la prossima estate? Questo dipenderà da Jeremie se riuscirà a mantenere alti il proprio rendimento. Il Napoli è un grande club, sarebbe un grande passo nella sua carriera, quindi è probabile che torneranno alla carica per un calciatore come lui. Ma ripeto, molto dipenderà anche dalle prestazioni del calciatore. Un futuro al Napoli con De Zerbi? Vedremo”.