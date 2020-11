Sky – Gattuso: “Oggi la partita la abbiamo fatta noi ma è mancata la cattiveria, ecco come lavoreremo da domani”

Il Napoli perde per 3-1 contro il Milan. A decidere è una doppietta di Ibrahimovic e un gol di Hauge. A nulla servirà il gol di Mertens. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’allenatore degli azzurri Gennaro Gattuso. Qui le sue parole:

“Io non guardo le prestazioni individuali, abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti male da soli. Credo che la colpa sia mia, non riesco ad interpretare in un certo modo le partite, dobbiamo pensare a giocare le partite con serietà, stare sul pezzo; in questo momento ci manca qualcosa, forse dobbiamo essere più cattivi non basta la tecnica. Mi assumo tutte le responsabilità, ci sono delle cose che non mi piacciono, atteggiamenti che mi fanno star male, dobbiamo migliorare ciò.

Non voglio parlare dell’arbitraggio, c’è il VAR, non possiamo far nulla. Manca la cattiveria! Questo Milan crede fortemente in Ibra, lavora poco con altri giocatori individualmente, oggi li dovevamo colpire e non lo abbiamo fatto. Io non vedo generosità in questo gruppo, bisogna starci l’uno per l’altro e questo non c’è. Oggi la partita del Milan era preparata per ostacolare Koulibaly e liberare Manolas, magari meno tecnico, ma questi son discorsi da bischero che non mi piacciono tanto, dobbiamo esser cattivi e non far intravedere queste debolezze. Noi stiamo cercando di mettere a puntino certe cose. Io sto vedendo delle cose che non mi piacciono, mi ripeto, queste cose influiscono moltissimo e sto parlando di atteggiamenti non di tecnica.

Io ho una modo di ragionare totalmente diverso da quando giocavo. Sono un allenatore giovane, voglio far giocare le mie squadre in un certo modo . Sicuramente non posso accettare che in certi momenti la mia squadra non abbia il a grinta giusta. Voglio vedere i ragazzi giocare come squadra, ci sono diversi episodi. Gli atteggiamenti li vedete tutti, a volte facciamo i professori quando la palla non ci arriva bene oppure restiamo lì con l’arbitro e ci lamentiamo. Se oggi analizziamo per bene la partita, la squadra ha fatto quello che doveva qualitativamente, gestendo in certi momenti. Ma la qualità non sempre basta, serve quel qualcosa in più. Poi il discorso relativo ad Osimhen possono anche passare, ma io ho le idee chiare, e ho raggiunto le mie conclusioni. Bisogna iniziare a ragionare e lavorare come un gruppo unito. “