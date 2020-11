Ai microfoni di Sky sport nella zona mista è intervenuto Matteo Politano. L’esterno del Napoli ha commentato così la partita:

“Non è una sfida da scudetto, ma molto importante in questo momento; volgiamo fare berne. Noi dovremo essere bravi a giocare bene impostando la partita nel migliore dei modi, ci spiace per le assenze di Osimhen, Hysaj e Rrahmani. Per il mister è una partita particolare, volgiamo i 3 punti l’abbiam opreaprata bene in settimana.”