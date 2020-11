Al 54′ raddoppio del Milan: contropiede dopo uno stop errato in fase offensiva di Di Lorenzo, i rossoneri ne hanno approfittato con in velocità grazie ad un traversone di Ante Rebic per il solito Ibrahimovic che mette a segno il 10 gol stagionale. Milan 2 Napoli 0.

Il Napoli ha subito messo a segno un cambio, dentro Zielinski fuori Lozano.