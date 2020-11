L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alle problematiche in casa Napoli. Infatti, Ospina non dovrebbe farcela per la partita di domani e al suo posto giocherebbe Meret. Di seguito l’articolo: “Si tratta del portiere Ospina, tornato dalla nazionale colombiana con un problema muscolare alla gamba che non gli permette di calciare il pallone senza avvertire dolore. La decisione arriverà solo in prossimità della gara, ma Meret è già stato allertato”.