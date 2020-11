Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’inviato a Napoli Massimo Ugolini ha svelato alcune ultimisse di formazione in casa Napoli, con gli azzurri in ansia per le condizioni di Bakayoko e Osimhen:

“In vista della sfida di domani sera al San Paolo, Gennaro Gattuso recupererà Bakayoko. Su Osimhen man mano che passa il tempo le speranze si affievoliscono, c’è pessimismo: gli ultimi test e report indicano il forfait del nigeriano per la gara con il Milan.”