Milan, Bonera in conferenza stampa: “Domani non sarà decisiva per lo Scudetto! Gattuso? Contentissimo di rivederlo…”

Vista la positività al Coronavirus di Stefano Pioli e del suo vice Murelli, sarà Daniere Bonera, ex rossonero, a guidare il Milan domani sera al San Paolo in vista della sfida di vertice col Napoli. L’ex difensore è intervenuto poco fa in conferenza stampa, facendo alcune considerazioni sulla partita e sul suo vecchio amico Gattuso:

“Sono molto contento di tornare a Napoli dopo la vittoria del 2010, in quell’occasione vincemmo e sappiamo tutti come è finita dopo… Sarà bello ritrovare Rino da avversario, anche se la partita non sarà decisiva per lo Scudetto, manca ancora tanto tempo.Io e Rino siamo amici fuori dal campo come lo siamo stati in campo, dopo la partita ci saluteremo affettuosamente…”.