Tuttosport – Il Napoli decide su Osimhen ma non vuole correre rischi

L’edizione odierna di Tuttosport, tramite il giornalista Raffaele Auriemma, fa il punto sulla situazione Osimhen: “Il Napoli sta valutando se domenica potrà portarlo almeno in panchina. Non vuole correre rischi di uno stop più lungo perchè quest’anno si combatte su tre fronti e uno stop lungo potrebbe essere un problema per la squadra”.

Secondo il quotidiano l’idea della società è: “Portare Osimhen almeno in panchina e utilizzarlo in caso di grossa necessità. Ma molto dipenderà dalla staff medico azzurro e dal dottor Canonico”.