Sky Sport parla delle ultime notizie che arrivano, in particolare delle notizie che arrivano da Castel Volturno, dove Gattuso sta preparando la squadra in vista di domenica.

In particolare, Gattuso sta valutando la condizione e il recupero di Osimhen; il calciatore nigeriano si è fatto male una settimana fa con la Nigeria e, purtroppo, la zona in cui si è infortunato è particolarmente sensibile.

Ad oggi, non si può totalmente escludere la presenza di Osimhen: il calciatore nigeriano sente dolore e il Napoli non lo rischierà contro il Milan perché siamo ad inizio stagione, ma il nigeriano già si allena in campo ed è improbabile, ma non impossibile, vedere l’attaccante contro i rossoneri.