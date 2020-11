Sky – Milik ad un passo dall’addio a gennaio: il Napoli fissa le condizioni, le ultime

Secondo quanto riportato da SkySport, arrivano notizie importanti per quanto riguarda il futuro ormai lontanissimo da Napoli di Arek Milik.

Il polacco ha ribadito la sua volontà di andare via a gennaio ai dirigenti azzurri, dal canto suo il Napoli ha palesato agli agenti del calciatore la propria posizione: non si accettano scambi e la richiesta per il cartellino di Milik è di di 18 milioni.

Ad oggi molti club in Italia ed in Europa potrebbero essere interessati a prendere un attaccante già pronto nel mercato di gennaio, con Milik ad un passo dall’addio.