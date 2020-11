MONDO NAPOLI LIVE – Vi aspettiamo alle 21 con la puntata serale: Napoli-Milan, Nazionali e tanto altro!

Siamo pronti a ripartire e vogliamo farlo con voi, sempre con voi. Dopo lo stop causa Nazionali, oggi vi delizieremo con l’appuntamento serale di “Mondo Napoli Live”, che partirà dalle 21.

Stasera alle 21, invece, si parlerà dei nostri Nazionali che hanno incantato in giro per il mondo; in particolare, si parlerà di Insigne e della sua fantastica prestazione in Nazionale. Ma le Nazionali sono croce e delizia: i nostri esperti parleranno anche della situazione di Hysaj e Rrhamani, che hanno preso il Covid in Nazionale.

Affronteremo anche la tematica Napoli-Milan, dando le ultime novità sugli infortunati azzurri in vista del big match di domenica sera e mostrandovi la probabile formazione azzurra.

Infine, ci sarà anche la nostra consueta rubrica sui pronostici del fine settimana. Tutto questo, come sempre, avverrà sulle nostre piattaforme Facebook e Youtube.

VI ASPETTIAMO, NON MANCATE!

