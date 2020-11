LIVE – Vincenzo De Luca fa il punto della situazione in Campania

Il governatore Vincenzo De Luca fa il punto della situazione in Campania sulla diffusione del virus. Queste le sue parole:

“Qui nessuno litiga con nessuno: l’unico a litigare è un funzionario di Napoli che non dà una mano nenache per sabglio e che passa il tempo a litigare con se stesso. E’ come se qualcuno ti tirasse una coltellata.

Qui bisogna collaborare e non andare ognuno per i fatti propri: qui ci hanno mandato gli ispettori e qualcuno voleva evitare lo sciaccacalaggio. Questi ispettori, che sono venuti per conto di esponenti del governo facinorosi, non ci hanno dato i loro rapporti. Noi Regioni non sappiamo nulla, ma invece occorre chiarezza. Come fai a collaborare con un Ricciardi che parla e smentisce quello che fa Speranza? Non è accettabile questa confusione.

Anche Spadafora si è reso scorretto e si è comportato da sciaccallo: anche Bonafede, il ministro della Giustizia, che è Ministro Bonanotte, c ha attaccati. Anche Di Maio ha fatto lo sciacallo: a questi rinnovo l’invito di fare una sfida in diretta, senza scappare. Mi sono lamentato con Conte, ma non ha fatto nulla.