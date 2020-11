Roberto Calenda, intermediario di mercato e membro dell’entourage che cura gli interessi di Osimhen, ha parlato ai microfoni di Radio kiss Kiss delle condizioni, sia fisiche sia mentali, del ragazzo. Queste le sue parole:

“Al momento è impossibile fare previsioni: bisogna avere pazienza e valutare giorno per giorno. In primis bisogna aspettare e non possiamo sicuramente forzare i tempi, nè il club lo vuole rischiare”.

Invece, su Gattuso, ha detto:

“Victor è molto felice di lavorare con Gattuso a Napoli: in molti lo volevano, ma lui ha scelto Napoli. La trattativa è durata ben sei mesi, ma noi siamo contenti della scelta fatta, anche perché sia Gattuso sia il presidente lo hanno voluto. Inoltre, sento tante falsità in giro: al Wolfsburg non si infortunò alla spalla e non è per niente una ricaduta”.