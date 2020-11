IL MATTINO – Scelta la data della Supercoppa. Si giocherà al Mapei Stadium

Secondo quanto rivelato da Il Mattino è stata scelta la data della Supercoppa che si giocherà tra Napoli e Juventus. La data dunque sarà quella del 20 gennaio, uno dei pochi mercoledì dove le due squadre non sono impegnate con le competizioni europee.

Particolare anche la scelta del luogo. Da alcuni anni infatti il match si disputava in Arabia Saudita, ma causa Covid-19 quest’anno si è optati di restare in Italia. Per tale motivo il match si disputerà in campo neutro al Mapei Stadium, di proprietà del Sassuolo, a Reggio Emilia.