Il Mattino – Bakayoko sfebbrato pronto per la notte da ex. Tra i pali tocca a Meret

Il Mattino fa il punto sugli infortunati in casa Napoli. Out Hysaj recuperano sia Bakayoko che Ospina anche se contro il Milan toccherà a Meret: “Bakayoko ha smaltito la febbre e ieri si è allenato a Castel Volturno, un programma personalizzato sul campo con Lozano, Fabian Ruiz e Mario Rui,

altri tre azzurri di rientro dalle nazionali. Recuperato il francese che sarà quindi regolarmente al suo posto per la sfida da ex contro il Milan. Un recupero importantissimo per Gattuso che punta molto sulla sua fisicità a centrocampo, fondamentale anche per far brillare al massimo Fabian Ruiz, grande protagonista del successo larghissimo della Spagna sulla Germania. E tutti e due giocheranno contro il Milan, da verificare se nel centrocampo a due come sempre nel 4-2-3-1, oppure nel 4-3-3. Ringhio deciderà in questi ultimi due giorni quando avrà tutta i nazionali a disposizione. Intanto Osimhen prosegue la fisioterapia per l’ infortunio alla spalla destra e ha cominciato un lavoro personalizzato in campo e in palestra ma si va sempre più verso la sua assenza contro il Milan con Mertens centravanti.

CASO OSPINA – Intanto sono giunte notizie rassicuranti per il portiere colombiano Ospina che aveva saltato per un risentimento muscolare la sfida della sua nazionale di martedì scorso contro l’ Ecuador: oggi riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, ma stavolta sembra favorito Meret.

In difesa mancherà Hysaj, che sta trascorrendo il periodo di isolamento in Albania dopo la positività al Covid 19 emersa martedì durante i suoi impegni con la nazionale. Da terzino sinistro il favorito è Mario Rui, il laterale portoghese che Gattuso mandò in tribuna insieme a Ghoulam nell’ ultima partita contro il Bologna, a destra Di Lorenzo reduce dalla bella prova con l’ Italia contro la Bosnia, coppia centrale Manolas-Koulibaly. Oggi verranno verificate dallo staff medico azzurro le condizioni di Rrahmani, che si è infortunato alla spalla destra nel match con il Kosovo di mercoledì sera con la Moldavia”.