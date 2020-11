Le Nazionali continuano a complicare le cose al Napoli. Dopo l’infortunio di Victor Osimhen con la Nigeria (clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sul nigeriano), si ferma un altro calciatore in casa azzurra. Al minuto 20 di Kosovo-Moldavia, Amir Rrahmani, capitano della squadra di casa, è uscito dal campo per infortunio. Si attendono aggiornamenti sull’entità di quest’ultimo.