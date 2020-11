Continua la nostra rubrica di “Quella volta che”, una rubrica dedicata a voi tifosi, in modo da potervi far rivivere le grandi emozioni che solo la squadra azzurra ci ha potuto donare.

Questa settimana è la settimana di Napoli-Milan, sfida che si è sempre contraddistinta come uno dei match di cartello della Serie A; molti si ricorderanno di tante sfide contro i rossoneri, che hanno causato ai tifosi partenopei gioie e dolori.

Ma, tra tutti i precedenti, c’è n’è uno che ha lasciato il segno nel cuore di tutti: se si dovesse scegliere una colonna sonora, sicuramente sarebbe perfetta “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, perché successe quasi un miracolo quella sera.

Stiamo parlando di Napoli-Milan 2-2, stagione 2009-2010: entrambe le squadre, guidate da Mazzarri e da Leonardo, vivono un bel momento in campionato e in campo danno vita ad una partita spettacolare.

Il primo tempo è di marca rossonera: gli ospiti, infatti, scendono in campo con più cattiveria e ferocia e siglano un 1-2 con Filippo Inzaghi e Pato, che rappresenta una vera e propria mazzata per gli azzurri.

Il secondo tempo è molto equilibrato e il Milan cerca di gestire il possesso, ma va in difficoltà anche per via dei cambi indovinati da Mazzarri, che manda in campo Datolo, Denis e Cigarini.

L’evento clou è all’85’, quando l’arbitro espelle un giovane Abate e questo episodio, come sempre accade in una partita, cambia tutto. Gli azzurri ci credono, ritrovano lucidità e nel finale accade l’apoteosi.

Ma meglio non svelarvi ulteriori dettagli: cliccate sul video e tornate a rivivere la magia di quella sera, “la sera dei miracoli”:

La rubrica “Quella volta che” torna tra una settimana con un nuovo fantastico appuntamento.