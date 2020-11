Ghoulam: “A Napoli sto bene! Da anni c’è una cosa che faccio qui in città…”

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta Instagram, a Belabbes Bouaissi, reporter algerino di BeIN Sports. Queste le dichiarazioni riportate da Il Mattino:

“La situazione è complicata, non solo per noi calciatori. I tifosi sono ovviamente delusi, soprattutto a Napoli perché la gente qui vuole vivere lo stadio, venirci a vedere ogni partita. Lo stadio vuoto non è bello da vedere, ci manca il dodicesimo uomo, ma proviamo almeno a rallegrarli da casa. Il Napoli ci ha lasciato abbastanza liberi ma ovviamente la società ci ha chiesto di fare attenzione in ogni situazione. Durante il primo lockdown sono sceso in strada ad aiutare chi aveva bisogno: so di aver rischiato, ma da calciatore e musulmano mi sentivo in dovere di aiutare gli altri. L’ho fatto anche perché Napoli mi ha adottato: da anni insieme con Koulibaly andiamo negli ospedali per provare a regalare un sorriso ai bambini o a chi è in difficoltà. Oggi mi sento bene, ho avuto infortuni gravi ma oggi mi sento in forma e ringrazio di poter tornare in campo a giocare. Aver vissuto lontano dal campo per un po’ di tempo mi ha aiutato a guardare le cose da un punto di vista diverso sul mio lavoro e la mia vita. Nei prossimi mesi ci saranno iniziative benefiche importanti tra Algeria, Francia e Italia”.