Tuttosport – Osimhen era atteso oggi a Napoli ma potrebbe slittare la sua partenza

Tuttosport rivela le ultime in merito ad Osimhen ed al suo infortunio. Il talento del Napoli sarebbe dovuto partire oggi da Lagos per arrivare a Napoli. Il calciatore però dovrà aspettare l’esito del tampone: condizione necessaria per lasciare la Nigeria e, con ogni probabilità, arriverà in serata e dunque la sua partenza potrebbe slittare a domani.

Domani dunque il calciatore, arrivato a Napoli, effettuerà un nuovo tampone e si metterà in isolamento fino all’esito. Ricevuto l’esito passerà “tra le mani” dell’equipe medica del Napoli.

L’infortunio c’è ma i dolori alla spalla ed al polso con un poco di terapie passeranno subito. Ciò che preoccupa il Napoli è la cuffia della spalla di Osimhen che potrebbe andare di nuovo in difficoltà se non curata bene. Si valuta dunque la sua presenza contro il Milan.