Repubblica: “Ricorso Juve-Napoli, il club teme una sentenza politica. Le ultime”

“Le due sentenze precedenti sul caso Juve-Napoli, in modo particolare quella oltremodo drastica della Corte d’ Appello Federale, lasciano invece giocoforza parecchi più dubbi sull’ accoglimento finale della istanza. La posta in palio rischia di diventare infatti l’ autonomia dell’ ordinamento sportivo, visto che il Napoli ha già annunciato in anticipo la sua intenzione di appellarsi pure alla giustizia ordinaria, se sarà necessario.

Per questo nella società avanza il timore di una sentenza ” politica”, anche perché il calcio italiano è alla canna del gas e la ripetizione della partita tra la Juventus e la squadra di Gattuso aprirebbe una crepa nella intangibilità del protocollo sanitario, che è l’ ultimo baluardo per garantire in qualche modo la conclusione della stagione agonistica”.

Così questa mattina Repubblica ha commentato l’umore del club partenopeo in merito al ricorso per la sconfitta a tavolino rimediata contro la Juventus. Una situazione che diventa sempre più complicata, con la società azzurra che però non molla. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.