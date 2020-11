Tuttosport – Osimhen, contro il Milan sarà disponibile? La situazione

La sfida con il Milan si avvicina per il Napoli di Gattuso. La sosta per le nazionali ha lasciato un grosso interrogativo a Rino: Victor Osimhen sarà disponibile contro i rossoneri? L’attaccante azzurro è stato vittima di un infortunio alla spalla rimediato con la sua nazionale in Nigeria-Sierra Leone, ed ora si valutano le sue condizioni per l’importante sfida contro il Milan. A riguardo, l’edizione odierna di Tuttosport scrive:

“Nei giorni successivi all’infortunio, Victor si è subito messo in contatto con Gattuso e la società per rassicurarli sulla propria condizione, dicendo loro che avverte dolore alla spalla ma che la partita con il Milan non era in discussione. Di altra opinione è, invece, il tecnico della Nigeria Gernot Rohr che, a Espn, ha parlato di stop di qualche settimana”.

In casa Napoli regna l’ottimismo, per la società partenopea l’ipotesi di un’esclusione di Osimhen, per la sfida contro i rossoneri, viene vista come possibile soltanto nel caso in cui il calciatore dovesse alzare bandiera bianca. Se dovesse accadere ciò, a sostituirlo ci penserà Andrea Petagna, pronto all’esordio da titolare in campionato contro la squadra con cui ha esordito in A. Non sarebbe una partita come le altre per Andrea, dunque. Con il Milan 3 presenze in 2 stagioni”.