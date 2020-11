Ieri sera è andata in onda una puntata speciale di MondoNapoli Live, una puntata in cui il protagonista è stato l’ex bomber Stefan Schowch. Se vi vorreste rivedere la puntata integrale, cliccate qui.

Prima domanda:

Dopo l’introduzione dei nostri esperi e del super ospite, è arrivata la prima domanda: la nostra Gabriella ha chiesto a Stefan su come si fosse ambientato in città, lui che è altoatesino. Stefan ha risposto che ha scelto Napoli perché a livello calcistico è una piazza impossibile da rifiutare, mentre sulla città ha preferito non credere alle voci e valutare con i suoi occhi. In particolare, un fattore l’ha sorpreso e ancora oggi lo spinge a tornare a Napoli. Ma per sapere qualcosa di più, guarda lo spezzone:

Seconda domanda:

Nella seconda domanda, Stefan ha ricordato l’affetto dei tifosi che tutt’ora la città gli dedica. Il nostro bomber si è sentito sempre lusingato dall’apprezzamento dei tifosi e per ripagarli, ha sempre cercato di dare il massimo in ogni partita. Infatti, questa qualità di dare tutto e di uscire con la maglia sudata agli hanno permesso di entrare e di restare nel cuore dei tifosi. Stefan, per, ha un solo rimpianto: non aver giocato in serie A con il Napoli dopo averlo trascinato in B. Infine, ha ricordato un giovanissimo Paolo Cannavaro e ha detto che già nei primi allenamenti aveva notato la sua professionalità. Inoltre, Stefan ha dedicato un passaggio a chi rifiuta Napoli. Questo lo spezzone dove ne parla:

Terza domanda:

Alla terza domanda, Stefan ha ricordato un aneddoto particolare: quando, in un Napoli-Brescia, tutti indossarono la sua maglia per ringraziarlo. Però, in quell’occasione, Stefan rimase imbarazzato per un motivo. Inoltre, l’amore del Napoli è stata suggellata da una canzone cantata da lui, un’esperienza divertente e inedita. Questo lo spezzone:

Quarta domanda:

Alla domanda su che tipo di attaccante fosse, Stefan ha ricordato che lui giocò sempre prima punta, anche se veniva a legare il gioco. Infatti, per i suoi tempi, lui fu una prima punta atipica rispetto agli altri e il bomber sembra rivedersi in un preciso attaccante partenopeo. Questo lo spezzone:

Quinta domanda:

Tornando sulla sua cessione, Stefan ha rivelato che ha saputo della cessione al Torino a cose fatte. Quella cessione avvenne per motivi finanziari, ma ciò lasciò l’amaro in bocca al numero 9, anche perché a Torino non fece bene come a Napoli. Di Napoli, Schwoch ha ricordato il goal alla Pistoiese e al goal a giro contro il Vicenza. Questo lo spezzone:

Sesta domanda:

Nella seconda parte, Schowch ha risposto alle domande sull’attualità. Partendo dalla sua carriera, Stefan ha detto che non ha mai pensato di diventare allenatore; dopo il ritiro, ha fatto due anni da dirigente prima di buttarsi nel mondo della finanza. Il bomber non si è mai pentito della sua scelta, perché fatta con il cuore. Questo lo spezzone:

Settima domanda:

In seguito, Stefan, da vecchio grande bomber, ha parlato degli attaccanti attuali: lui si rivede in Mertens, mentre tra i bomber europei gradisce Suarez, Lewandowski e il giovane Haaland. In Italia, oltre a Mertens, gli piacciono due attaccanti. Questo lo spezzone:

Ottava domanda:

Stefan, in questa domanda, ricorda i tempi di Vicenza, una grande società capace di lanciare talenti come Rossi e Baggio, e in cui Schwoch ha ritrovato quel feeling che aveva a Napoli con la piazza. In Serie B, c’è un talento forte, ma secondo Stefan i giocatori in B rischiano di poter giocare subito a Napoli perché i giovani si possono bruciare. Per lui, il Napoli deve acquistare gente con più esperienza. Questo lo spezzone:

Nona domanda:

Stefan ha parlato del Napoli di quest’anno: anche lui condivide la scelta di giocare con il 4-2-3-1 e per lui si può sognare in grande, viste le difficoltà di Inter e Juventus; ovviamente, l’obiettivo è la Champions, anche se quest’anno sarà più difficile da raggiungere, visto il potenziamento di alcune avversarie come Milan e Roma. Inoltre Schwoch vede in Osimhen un futuro crack, che però deve migliorare sotto alcuni aspetti, e un fattore lo ha sorpreso dall’inizio, sin dal ritiro di Castel Di Sangro. Questo lo spezzone:

Decima domanda:

Infine, Schwoch ha parlato di Juve-Napoli: per lui era meglio giocare, ma, comunque sia, non crede che questa situazione possa influenzare il rendimento del Napoli. Sulla disputa, Stefan vorrebbe che la partita si giocasse, ma capisce anche la Lega che non vuole creare un precedente. Inoltre, per Schwoch, il problema è il coinvolgimento della Juventus. Questo lo spezzone:

