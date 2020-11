Mercato Napoli – Casting terzino sinistro, occhi puntati in Premier: il club inglese ha già aperto al trasferimento!

Il Napoli continua il casting per il terzino sinistro. A Gattuso e Giuntoli accarezza l’idea di garantirsi un terzino sinistro forte e capace di fare la differenza. E sarà proprio questo uno degli obiettivi principali per la prossima finestra di calciomercato. Gli occhi della società azzurra sono sempre puntati in Premier League, il nome in cima alla lista sembra essere quello di Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea. L’edizione odierna di Repubblica scrive a riguardo:

“Tra Napoli e Chelsea qualche contatto indiretto c’è stato: apertura da parte dei Blues per la possibilità di un trasferimento a titolo gratuito fino al termine della stagione”.