Il Napoli è in pensiero per le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, uscito per infortunio alla spalla nel match contro Sierra Leone, potrebbe non farcela per la sfida col Milan di domenica sera. Stando a quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il classe ’98 sta rientrando in Italia in queste ore e nel tardo pomeriggio svolgerà ulteriori esami strumentali.