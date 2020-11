Bakayoko, il Napoli stringe i tempi! Presto il summit con il Chelsea

È entrato subito nel cuore dei tifosi Tiemouè Bakayoko, centrocampista del Napoli arrivato in prestito secco annuale dal Chelsea.

Vecchio pallino di Gattuso ai tempi del Milan, il calciatore è stato voluto dal tecnico per usarlo nel centrocampo a due al fianco di Fabian Ruiz o Zielinski.

Nonostante non giocasse dal mese di marzo, contro l’Atalanta Gattuso l’ha lanciato immediatamente da titolare, viste anche le assenze di Elmas e Zielinski per Covid, e il francese non ha di certo sfigurato.

Il Napoli ora stringe con il Chelsea: pronti 15-20 milioni da versare nelle casse dei Blues per l’acquisizione a titolo definitivo, bisognerà soltanto trovare l’accordo per l’ingaggio del Francese (di circa 3,5 milioni ma che il Napoli in questa stagione divide con i londinesi).

Fonte – www.calciomercato.com