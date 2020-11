Repubblica – Rischio lussazione per Osimhen, previsti accertamenti in giornata

L’infortunio di Victor Osimhen ha messo in apprensione il Napoli ed i suoi tifosi. Dopo aver scongiurato qualsiasi tipo di frattura (clicca qui per saperne di più), ora c’è il rischio che si tratti di una lussazione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, all’inizio effettivamente si è temuta la frattura. Ieri sera poi il nigeriano ha rassicurato il club sulle proprie condizioni, spiegando che il problema non riguarda il polso ma la spalla. Osimhen sentiva un dolore che è poi diventato sempre più lieve. Quest’oggi si sottoporrà ad alcuni accertamenti che forniranno un quadro preciso dell’infortunio.