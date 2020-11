Repubblica – Napoli, è alto il rischio deferimento. Ecco le possibili sanzioni

Juventus-Napoli – Nel dispositivo della Corte d’Appello sono presenti diverse accuse mosse al Napoli, tra cui: “mancata lealtà e azioni contrarie al sano agonismo sportivo”. Tali accuse, e una volta finita l’indagine della Procura Federale, potrebbero muovere ulteriori sanzioni verso il Napoli. A spiegarlo è l’edizione odierna di Repubblica:

“L’indagine, avviata all’inizio di ottobre dalla Procura federale con un’ispezione a Castel Volturno per controllare eventuali violazioni del protocollo sanitario da parte del Napoli, sta per essere chiusa. Alla commissione disciplinare andranno gli atti raccolti e pare essere molto probabile un deferimento nei confronti della società azzurra. Il rischio per il Napoli, quindi, è di subire ulteriori sanzioni. Queste ultime potrebbero variare: dalla multa alla penalizzazione in classifica, senza escludere l’inibizione per qualche tesserato”.