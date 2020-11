La sentenza di martedì della Corte d’Appello ha sorpreso tutti, soprattutto avvocati e giudici che si occupano di giustizia tutti i giorni, per alcuni termini molto netti e molto duri usati dai giudici.

Il giornalista Franco Vanni ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo e ha specificato il motivo di suddetti duri termini scritti nella vicenda. Questa la sua spiegazione:

“Sandulli ha emesso una sentenza durissima; il giudice ha parlato di preordinato disegno. All’inizio nessuno capiva il motivo di questa sentenza, ma un’ipotesi su tutte è plausibile: Sandulli ha avuto accesso ad alcuni atti di un accertamento che la Procura Federale sta facendo al Napoli sulla questione tamponi e sul rispetto del protocollo. Il Napoli stia attento; alcuni club hanno avuto pesanti sanzioni per la violazione della lealtà sportiva. Inoltre, nei prossimi giorni arriverà la sentenza della Procura sul possibile deferimento del club azzurro. A me dispiace per la squadra e i tifosi: gli azzurri stanno facendo bene, ma potrebbero vedere condizionato il loro campionato dalle sentenze dei giudici”.