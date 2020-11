LIVE – De Luca fa il punto della situazione in Campania

Vincenzo De Luca fa il punto sulle possibili decisioni che la Campania potrebbe prendere nelle prossime ore: il governatore De Luca parlerà nel corso di una diretta Facebook:

Queste le sue parole:

“Veniamo da una settimana difficile: siamo sotto attacco per colpa dei giornalisti e anche altri funzonari ci stanno mettendo in loro: parlano male della Campania per farsi pubblicità. Da 3-4 giorni i dati della positività sui tamponi sta scendendo: su 65o posti di terapia intensiva, ne abbiamo occupati circa il 25% occupati. Ma, ne abbiamo 500 ancora disponibili per pazienti Covid.

I laboratori stanno facendo un lavoro immane per dare al più presto i responsi de tamponi e ricordo che siamo la Regione von la più bassa mortalità. Abbiamo, in questi mesi, scelto una linea di prevenzione, ecco perché volevamo chiudere tutto per un mese. Volevamo fermare il contagio e vivere un Natale sostenibile.

Il Governo ha preso una scelta proporzonale: si chiudono man mano che il contagio sale. Questa scelta ci ha fatto perdere due mesi e siamo stati gli uni