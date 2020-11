Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle nuove mosse del Napoli dopo la pronuncia della Corte D’Appello di martedì, che ha confermato il 3-0 a tavolino. Queste le sue parole:

“Le motivazioni ci hanno indignati e nessuno della società condivide il responso della Corte D’Appello. Paradossalmente, la Corte d’Appello ha descritto una situazione totalmente più grave rispetto alla sentenza del Giudice Sportivo. Il Napoli, da quando c’è De Laurentiis, è sempre stato leale, e non ha mai pensato di avere una condotta di preordinazione per non giocare la gara. Questa sentenza ha fatto imbufalire anche il presidente. Noi siamo sorpresi dalla scontro tra giustizia sportiva e ordinaria, c’è una scala delle gerarchie ben chiara: la Federcalcio ha sì un suo protocollo, ma in armonia con le norme della sanità. Le ASL sono le uniche autorità che possono decidere in materia di Covid e c’è una falla nel protocollo se siamo arrivati a questo punto”.

Poi, il legale del Napoli ha parlato delle prossime mosse:

“Ricorreremo al Coni per ribaltare la sentenza: sarà il nostro terzo step e si valuterà la legittimità della sconfitta a tavolino. Possiamo anche andare al Tar, ma il Tar, per effetto di 2 sentenze della Corte costituzionale, può solo concedere un risarcimento. Della sentenza mi ha sorpreso l’argomento dei tamponi; noi dovevamo fare i tamponi a Torino, per cui è normale annullarli se non siamo partiti. Comunque, nessuno di noi si arrenderà e continueremo ad andare avanti per ribaltare la sentenza”.

Poi, ha svelato ancora altri dettagli:

“L’udienza è durata quasi 2 ore, uno dei processi più lunghi della Corte d’Appello. Ricordiamoci che il Napoli aveva affrontato il Genoa, una partita alterata per via del Covid. Inoltre, abbiamo ricordato anche che il 4 ottobre la Campania era la prima regione per contagi e le ASL si occupavano di mettere le persone in isolamento. La Regione e l’ASL volevano tutelare la salute pubblica e ciò è stato riconosciuto dalla Corte Sportiva; peccato che la sentenza non ha avuto alcun esito”.

Infine, sul rinnovo di Gattuso, ha detto:

“Stiamo lavorando, ma non dovete chiedere a ame, io sono un tecnico”