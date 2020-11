Gazzetta sul rinnovo di Gattuso: “Ha vinto Ringhio non ci saranno clausole. Guadagnerà 2 milioni”

La Gazzetta dello Sport svela dettagli importanti sul rinnovo imminente di Gennaro Gattuso: “Ci siamo è tutto pronto. Alla fine Ringhio ce l’ha fatta a non farsi mettere clausole e penali come voleva De Laurentiis. Guadagnerà qualcosina in più di 2 milioni di euro“.

il quotidiano sportivo poi aggiunge: “In estate De Laurentiis aveva proposto a Gattuso un mega contratto con diverse clausole come fece con Sarri. Gattuso però non si è voluto snaturare sottolineando che voleva firmare ma non in quei termini. Il Napoli lo ha così accontentato”.