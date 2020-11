Mediaset – Il Napoli lavora a fari spenti su un calciatore del Milan! I dettagli

Hakan Calhanoglu, fantasista del Milan, ha il contratto in scadenza a fine stagione. Per il rinnovo il discorso non è semplice: il turco chiede 6 milioni di euro d’ingaggio e il Milan, al momento, non ne vuole sapere. Queste difficoltà hanno spinto l’agente a cercare nuove possibilità in Italia e in Europa. Il Napoli, alla ricerca di un trequartista di ruolo, potrebbe entrare in questa situazione. Calhanoglu potrebbe andare via, quindi, a parametro zero la prossima estate.

A riferire la notizia, ospite a Kiss Kiss Napoli, è l’esperto di mercato Mediaset Claudio Raimondi. Il giornalista ha poi continuato dicendo che la trattativa esiste e va avanti a fari spenti, con il Napoli che sarebbe pronto a spingersi fino ad un massimo di 5 milioni per l’ingaggio di Calhanoglu. Tra Gattuso e il giocatore scorre buon sangue, e questo potrebbe aiutare il Napoli nell’operazione. Inoltre, il giocatore vorrebbe continuare in Italia e per questo sarebbe disposto a mettere in stand-by altre chances provenienti dalla Premier League.