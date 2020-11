Juventus-Napoli, Alvino avvisa: “Gli azzurri sono in una botte di ferro! Sul possibile deferimento dico questo”

La questione Juventus-Napoli, dopo il ricorso respinto, non finisce qui. Infatti la Federcalcio ha avviato un indagine per verificare il corretto rispetto del protocollo da parte della squadra di Aurelio De Laurentiis. Se queste ultime dovessero far emergere delle anomalie, potrebbe arrivare anche il deferimento da parte della Procura federale. Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, ha risposto alla vicenda pubblicando, sul suo profilo twitter, un post nel quale afferma: “Il Napoli è in una botte di ferro! Gli azzurri non hanno nulla da temere perchè hanno sempre rispettato il protocollo”.

