Sky – Juve-Napoli, gli azzurri passano al CONI. Pronto il ricorso: le ultime

Come già anticipato, dopo la sentenza su Juventus-Napoli ora gli azzurri faranno ricorso al Coni. Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla questione ai microfoni della stessa emittente televisiva:

“Il Napoli ora passerà al Collegio di Garanzia del Coni, e avrà 30 giorni di tempo per presentare il ricorso. Il Coni non si occuperà nello specifico delle prime due sentenze, ma cercherà di rintracciare alcune irregolarità in esse, per esempio la Cassazione. Il club azzurro in ogni caso vuole arrivare fino al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato”.