Repubblica: “La Figc si è spinta oltre, forse troppo. Ora è scontro…”

“Possibile che De Laurentiis abbia architettato un simile teatrino solo per le indisponibilità di Zielinski ed Elmas? È più logico invece pensare che il club azzurro si sia rivolto alle Asl per tutelare la salute pubblica e quella dei suoi tesserati. In questo caso, se dimostrato, la giustizia sportiva avrebbe potuto al massimo arroccarsi a difesa del protocollo: l’ unico argine per cercare di portare in qualche modo a termine il campionato in piena pandemia. La riprovazione morale del tribunale della Figc si spinge invece ben oltre, Forse troppo“.

Così Repubblica ha commentato questa mattina l’esito del ricorso alla Corte sportiva d’appello della Figc inoltrato dal Napoli per evitare la sconfitta a tavolino contro la Juventus. Ora si preannuncia battaglia, col Napoli indispettito (e non poco) dalle accuse rivoltegli…